Segerraden förlängd för Bosna IF – besegrade Kulltorp

Sport. 1-3 (1-2) blev resultatet när Kulltorp och Bosna IF möttes på Liavallen på lördagen. I och med detta har Bosna IF tre raka segrar i division 4 Småland västra herr i fotboll, och efter den tuffa perioden är Bosna IF nu i riktigt bra form.