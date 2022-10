Bredaryd Lanna spelar hemma mot Torpa IF

Sport. I dag möts serieledande Bredaryd Lanna och tredjeplacerade Torpa IF i näst sista omgången i division 5 Småland sydvästra herr i fotboll på Rocknevallen. Bredaryd Lanna har en svit på 20 matcher utan förlust inför mötet med tredjeplacerade Torpa IF. Torpa IF vann senast mot Västboås med 6-0.